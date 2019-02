Als Investor hat Roger McNamee den Aufstieg von Facebook zur Weltmarke ermöglicht. Heute kritisiert und fürchtet er das soziale Netzwerk als Gefahr für die Demokratie - und hofft auf Gehör in Washington.

Im Silicon Valley sind besonders locker gekleidete Leute oft besonders mächtig. So wie Roger McNamee, ein schlaksiger Kerl mit langen grauen Locken und großer Metallbrille. Zu verwaschenen Jeans trägt er gern knallige T-Shirts, meist in seiner Lieblingsfarbe Lila.

Der Wagnisfinanzierer fällt auf. Auch mit seinen Ansichten. Gerade ist sein neuestes Buch erschienen, dem Techies entgegengefiebert haben wie einst Teenager einem Harry-Potter-Band. Das Cover zeigt Facebooks "Gefällt mir"-Daumen, der nach unten zeigt und eine Weltkugel zerquetscht. Der apokalyptische Titel: "Zucked: Waking up to the Facebook Catastrophe". Die These: Mark Zuckerberg, Gründer und Chef des sozialen Netzwerkes, zerstört mit seinem Geschäft die Demokratie, ach was: die Menschheit.

Andere Weggefährten des Facebook-Gründers haben sich ähnlich geäußert. Sean Parker, der das soziale Netzwerk mit Studienabbrecher Zuckerberg von einem Partyhäuschen in Palo Alto aus aufbaute und beim deutschstämmigen Investor Peter Thiel das erste Wagniskapital lockermachte, sieht in Facebook inzwischen ein Monster, das menschliche Eitelkeiten ausnutzt. Nun aber verschärft McNamee noch einmal den Ton der Debatte. Für den Gründer des Risikokapitalgebers Silver Lake, der mit ...

