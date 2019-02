Daimler hatte kürzlich wie berichtet schlechtere Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert oder präsentieren müssen. Die Zahlen haben die Stimmung in Mitleidenschaft gezogen. Seit Mittwochmorgen geht es fast strikt bergab. Am Donnerstag hat die schlechte Marktstimmung zusätzlich belastet - und am Freitagmorgen ging es weiter auf Kurse unter 50 Euro. Deshalb ist der Aufwärtstrend beendet.

Stimmung im Keller

Die Bilanz der vergangenen Wochen ist mit einem kleinen Plus noch formal "grün". ... (Frank Holbaum)

