Wer am Freitag hoffte, dass die Leoni-Aktie nach dem Kurseinbruch aufgrund der enttäuschenden Zahlen zumindest einen Teil der großen Kursverluste wieder aufholen würde, sah sich enttäuscht. Denn die Aktie ging durchaus in der Nähe ihrer Tages-Tiefs ins Wochenende. Beispiel Xetra-Handel: Da ging die Leoni Aktie am Ende des Handelstages mit einem Minus von 9,74% bzw. rund -32,1% ins Wochenende. Wohlgemerkt, ein Tages-Minus! Es waren natürlich nicht nur die enttäuschenden vorläufigen Zahlen für ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...