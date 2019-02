Accentro wächst weiterhin zweistellig. Das Umsatzwachstum wird jedoch auf Kosten der Profitabilität erreicht. Konkret legte der Umsatz in den ersten 9 Monaten um 53,6% auf 136,7 Mio € zu. Vor allem die Umsätze aus dem Verkauf von Bestandsimmobilien schossen mit einem Plus von 54,9% auf 127,1 Mio € gewaltig in die Höhe. Um das Wachstum zu finanzieren, wurde im Januar vergangenen Jahres eine Anleihe in Höhe von 100 Mio € platziert. Im Oktober führte Accentro eine weitere Barkapitalerhöhung von ... (Volker Gelfarth)

