Vonovia hat die Prognosen nach einer guten operativen Entwicklung in den ersten 9 Monaten 2018 bestätigt. Für das abgelaufene Jahr stellte das Unternehmen ein operatives Ergebnis (FFO) zwischen 1,05 und 1,07 Mrd € (+15%) in Aussicht. Der Hauptversammlung im Mai 2019 soll eine Dividende in Höhe von 1,44 € je Aktie vorgeschlagen werden, was leicht über unserer letzten Schätzung liegt. Weitere Dividendensteigerungen sind zu erwarten. Im laufenden Jahr soll sich das Wachstum fortsetzen. Vonovia stellte ... (Volker Gelfarth)

