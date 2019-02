Die Deutsche EuroShop tritt auf der Stelle. Der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten zwar um 3,8% auf 167 Mio €. Das Umsatzwachstum ist im Wesentlichen aber auf den Portfolio-Zugang des Olympia Centers im tschechischen Brünn zurückzuführen. Die Umsätze des Bestandportfolios trugen mit einem Plus von 0,3% nur unwesentlich zum Wachstum bei. Der Gewinn ging um 3,6% auf 82,2 Mio € zurück. Grund dafür ist in erster Linie das schwache Bewertungsergebnis des Immobilienportfolios, das mit einem Minus ... (Volker Gelfarth)

