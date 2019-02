Sorgt Videoüberwachung für mehr Sicherheit - oder gefährdet sie die Privatsphäre? Der Streit spaltet die Republik. Nun könnte künstliche Intelligenz den Konflikt lösen, weil sie Gewalt erkennt, aber keine Gesichter.

Es ist ein unmöglicher Job für die Beamten in der Leitstelle der Mannheimer Polizei: Auf je sechs Großbildmonitoren vor ihnen flimmern Bilder von 72 Überwachungskameras. Sie haben besonders brisante Orte in der Innenstadt im Blick, an denen Taschendiebe unterwegs sind, Schlägereien drohen oder Dealer Drogen verkaufen. Bemerken die Polizisten auf den Monitoren etwas Verdächtiges, schicken sie eine Streife zur Kontrolle vorbei.

Wenn sie denn etwas erkennen.

Denn auf den teils postkartengroßen Videos wuselt und wimmelt es, die Menschen schieben sich wie Ameisen über die Straßen. Was vor dem Hauptbahnhof oder am Paradeplatz wirklich passiert, können die Polizisten allenfalls erahnen. Und wenn sie in eine Aufnahme zoomen, gerät das Umfeld aus dem Blick. Die Überwachung erfordert so viel Konzentration, dass ständig drei Beamte im Dienst sind und sich alle paar Minuten an den beiden Videotischen ablösen.

Klaus Pietsch, 59, das graue, kurze Haar sorgsam gescheitelt, die Krawatte akkurat gebunden, will ihren Job erleichtern. Der Polizeidirektor leitet in der Mannheimer Behörde ein europaweit einzigartiges Forschungsprojekt: Die badischen Beamten wollen mit Fachleuten der Fraunhofer-Gesellschaft aus Karlsruhe eine Software für die intelligente Videoanalyse entwickeln. Sie soll automatisch Alarm schlagen, wenn auf einem Video Verdächtiges geschieht. "Im Grunde ist das mit den Beobachtungen eines Passanten vergleichbar, der die 110 wählt und uns einen Vorfall meldet", sagt Pietsch.

Die Software würde nicht bloß die Arbeit in der Leitstelle vereinfachen. Sie könnte auch Auswege aus einem Dilemma weisen, das die Republik seit Jahren beschäftigt: Was wiegt unter welchen Umständen schwerer - die Sicherheit von Leib und Leben oder der Schutz der Privatsphäre?Denn diese Software soll rechtzeitig erkennen, wann es wo zu gefährlichen Übergriffen kommt - ohne dabei auch nur ein einziges Gesicht zu erfassen. Sie könnte also für mehr Sicherheit sorgen und den Menschen zugleich die Angst nehmen, dass die Videokameras auch unbescholtene Bürger durchleuchten.

Livebilder senken die Zahl der Kriminalitätsfälle; Straftaten lassen sich besser aufklären; im Notfall ist zügig Hilfe am Tatort - so argumentieren die Verfechter der Videoüberwachung. Doch in einer Zeit, in der darin immer häufiger Algorithmen stecken, die Gesichter einzelner Menschen automatisch erkennen, gewinnen die Argumente ihrer Gegner immer mehr Gewicht: Diese nämlich verweisen auf das Bürgerrecht, im öffentlichen Raum unerkannt unterwegs zu sein. Sie sehen sich im Blickfeld der Kameras grundlos verdächtigt und fürchten, dass Sicherheitsbehörden oder private Datensammler die Gesichtserkennung nutzen, um Personenprofile anzulegen. Handelskonzerne könnten aus einer Liste von Ladenbesuchen auf die Interessen von Kunden schließen und passgenaue Werbeaktionen starten; Krankenversicherungen aus einer Aufstellung besuchter Restaurants den Lebenswandel ihrer Mitglieder einschätzen.

Beobachtungen zu Geld machen

So weit ist es zumindest in Deutschland noch nicht. Doch in China, Großbritannien und den USA nutzen Sicherheitsbehörden die automatisierte Gesichtserkennung schon, um Straßen und Plätze zu überwachen. Dabei identifiziert die Software einzelne Menschen anhand von Gesichtsform, Haar- und Augenfarbe, Nasenlänge oder Ohrengröße - und schlägt mitunter auch Alarm, wenn gesuchte Personen ins Sichtfeld der Kameras geraten.

Wohl auch deshalb mahnte der neue Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber gerade, dass es in Deutschland für automatisierte Gesichtserkennung keine gesetzliche Grundlage gebe: "Nur weil es technisch möglich ist, große Datenmengen detailliert biometrisch auszuwerten, ist das noch lange nicht rechtlich zulässig." Kelber weiß, wie groß die Versuchung ist, die technologischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Nicht nur bei Unternehmen, die die Beobachtungen monetarisieren wollen, sondern auch bei staatlichen Stellen, die ihre Bürger gern genau im Blick behalten. Und er ...

