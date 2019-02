Gea hat am Donnerstag der vergangenen Woche seine Ziele für die kommenden Jahre deutlich gestrichen. Der Umsatz wird demnach langfristig die Vorstellungen nicht mehr erreichen können. Insofern ist die Stimmung am Markt nun deutlich zusammengebrochen. Gleich am Donnerstag ging es um annähernd 20 % nach unten. Zum Wochenausklang wurde die Abwärtsfahrt fortgesetzt, womit der Titel sich auch unter die wichtige Grenze von 20 Euro verabschiedete. Der Abwärtstrend ist vorerst klar eingeläutet. Die Notierungen ... (Frank Holbaum)

