BYD CO. LTD: Startet nun ein neuer Trend?

Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD konnte meine letzte Prognose, durch den relativ dynamischen Anstieg, sehr genau nachvollziehen. Wie ich es bereits in meiner Analyse vom November'17 bereits aufgezeigt hatte, bewegt sich der Anteilsschein in einer größeren komplexen Korrektur, deren Charakter durchaus eine Trendwende einleiten kann und wohl auch wird. Die Charts zeigen meine diesbezügliche Sichtweise auf. Mit diesen Avancen fügt sich der erfolgsverwöhnte Autobauer sehr schön in die internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...