Letzte Woche meldete GoPro erfreuliche Zahlen für das letzte Quartal und das Gesamtjahr 2018. Denn der Actionkamera-Spezialist kehrt wieder in die Gewinnzone zurück. Und dies dank neuer Kameramodelle, die sich als Hit im vergangenen Weihnachtsgeschäft entpuppt haben. Das unterstützte jetzt auch den Aktienkurs. Der Umsatz im vierten Quartal 2018 betrug 377,4 Millionen US-Dollar, was einem Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...