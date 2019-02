Wenn die Weltwirtschaft kriselt, haben an den Börsenmärkten erfahrungsgemäß Aktien von Pharma-, Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzernen Hochkonjunktur. Denn auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten werden die Menschen zuallerletzt an Ernährung und Hygiene sparen. Seit vergangenem Sommer lässt sich eine kontinuierliche Umschichtung in solche "krisensichere" Aktienwerte beobachten. Etliche Investoren scheinen sich also schon mal für eine potenzielle Krise zu rüsten.

Vor diesem Hintergrund ... (Finanztrends.TV)

Den vollständigen Artikel lesen ...