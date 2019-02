Ruth Stock-Homburg ist die forschungsstärkste Frau ihrer Zunft in Deutschland. Dabei sitzt die 46-Jährige ungern am Schreibtisch - und beweist, wie breit das Fach BWL heute ist.

An ihrem bevorzugten Arbeitsplatz ist Ruth Stock-Homburg stets in Gesellschaft. Im Erdgeschoss eines Backsteingebäudes in einem Darmstädter Wohngebiet tummeln sich mehrere Roboter. Einer von ihnen heißt Elenoide und ist so etwas wie das Lieblingsstück der BWL-Professorin.

Elenoide ist ein sogenannter Android: Ein Roboter, der dem Menschen zum Verwechseln ähnlichsieht, kommunizieren, lachen und Gefühle zeigen kann. Noch steht er zu Forschungszwecken im Darmstädter "Leap-in-time-Labor", aber bald schon könnten Androide wie Elenoide auch im hiesigen Arbeitsleben zum Einsatz kommen. Dieses Zukunftslabor hat Ruth Stock-Homburg vor einigen Jahren gegründet und Räume außerhalb des Uni-Geländes angemietet.

Die 46-Jährige ist die bestplatzierte Frau im BWLer-Ranking der WirtschaftsWoche. Maßgeblich dafür sind die Veröffentlichungen, die harte Währung der Betriebswirtschaftslehre. Stock-Homburg publiziert zwar nicht so häufig wie viele ihrer Kollegen, dafür aber zumeist in den renommiertesten Fachzeitschriften. Ihr Labor zieht Stock-Homburg Schreibtisch und Hörsaal vor. Und sie beweist, dass BWL viel mehr ist als Bilanzen lesen.

In ihrem Arbeitszimmer an der TU Darmstadt trifft man sie jedenfalls selten: "Ich arbeite nicht gern hinter verschlossenen Türen im Professoren-Büro. Da ist es einsam." Deswegen verlegt sie Seminare auch schon mal in ihr Labor - und klopft mit ihren Studenten die hier erforschten Technologien auf ihre künftige Relevanz für Unternehmen ab. Seien es Roboter, Virtual-Reality-Brillen oder "smarte" Tische, die ...

