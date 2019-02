Die Sozialdemokraten wollen Hartz IV nun offiziell hinter sich lassen - und ein neues Bürgergeld konzipieren. Doch mit der Union sei das nicht umsetzbar.

Der SPD-Vorstand hat einstimmig eine Abkehr vom bisherigen Hartz-IV-Konzept beschlossen. "Wir können mit Fug und Recht behaupten: Wir lassen Hartz IV hinter uns", sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Sonntag in Berlin nach dem Beschluss. An Stelle des von Kanzler Gerhard Schröder geformten Konzepts soll ein neues Bürgergeld treten. Die bisherigen Regelsätze sollen zwar unverändert ...

