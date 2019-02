GF berichtet nicht über die Geschäftsentwicklung in den ersten 9 Monaten, und der Jahresbericht wird erst am 27. Februar veröffentlicht. Mangels anderslautender Meldungen dürfen wir aber davon ausgehen, dass der Konzern zumindest im vergangenen Jahr seine Ziele erreicht hat. Allerdings haben sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen verschlechtert. Vor allem in der Autoindustrie, die zu den wichtigsten Kunden von GF gehört, haben sich die Aussichten eingetrübt. In welchem Umfang die Probleme ... (Volker Gelfarth)

