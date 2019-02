Am letzten Handelstag der Woche versucht sich der deutsche Aktienmarkt zu stabilisieren. Nach dem Einbruch am Vortag dürfte der Leitindex am Freitag zum Xetra-Auftakt leicht nachgeben und damit die runde Marke von 11.000 Punkten unterschreiten. Vor Börsenstart wurde der Dax 0,3 Prozent niedriger bei 10.983 Punkten taxiert. Ein sehr schwacher Nikkei-Index verunsichert zusätzlich zu den verschiedenen ...

