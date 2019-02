Wegen eines Rassismus-Skandals steht der demokratische Gouverneur von Virginia stark unter Beschuss. An seinem Posten hält er aber weiterhin fest.

Der demokratische Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, hat angesichts eines Rassismus-Skandals einen Rücktritt abgelehnt. "Ich gehe nirgendwo hin", sagte Northam am Sonntag dem Sender NBC.

Vor einer Woche war ein Foto aus Northams Jahrbuch aus Studentenzeiten im Jahr 1984 aufgetaucht, in dem eine schwarz geschminkte, weiße Person zu sehen ist, die damit einen Schwarzen nachahmen wollte. In den USA wird dafür der Begriff "Blackfacing" genutzt. Daneben steht eine weitere Person in der Robe des rassistischen Ku-Klux-Klan.

Northam räumte anfangs ein, dass er auf dem Foto zu sehen sei, sagte aber nicht, welches Kostüm er trug. Am nächsten Tag dementierte er, auf dem Foto zu sein, sagte aber, er habe im selben Jahr auf einer Party solche schwarze Schminke im Gesicht getragen.

