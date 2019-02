Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LEO: Leoni am 10.2. -32,11%, Volumen 1142% normaler Tage , WDI: WireCard am 10.2. -12,54%, Volumen 443% normaler Tage , GFT: GFT Technologies am 10.2. -5,42%, Volumen 153% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 10.2. 1,48%, Volumen 91% normaler Tage , ABR: Barrick Gold am 10.2. 2,10%, Volumen 101% normaler Tage , GPRO: GoPro am 10.2. 3,50%, Volumen 171% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. GoPro GPRO 5.320 3.50% Barrick Gold ABR 13.620 2.10% Kapsch TrafficCom KTCG 34.350 1.48% GFT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...