Gegen die Blockade von Hilfsgütern durch das venezolanische Militär regt sich Widerstand von Ärzten. Oppositionsführer Guaidó warnt vor neuen Unruhen im Streit um die humanitäre Hilfe für die darbende Bevölkerung.

Venezolanische Ärzte haben vor einer vom Militär blockierten Grenzbrücke nach Kolumbien freie Durchfahrt für Nothilfe für ihre Landsleute gefordert. Rund 24 Mediziner in weißen Kitteln postierten sich am Sonntag vor dem Eingang der Autobrücke Tienditas, die die Streitkräfte mit einem Tankwagen und zwei Frachtcontainern gesperrt haben. Die Demonstranten trugen eine riesige venezolanische Flagge und forderten ein Ende der Blockade. Die Ärzte gaben an, ganz bewusst auf der kolumbianischen Seite der Grenze zu protestieren. Bei einer ähnlichen Aktion auf ihrem Heimatboden würden ihnen nämlich Repressalien drohen, erklärten sie.

Vor der Grenzbrücke lagern Hilfsgüter, die die USA auf Wunsch des venezolanischen Oppositionsführers Juan Guaidó bereitgestellt haben. ...

