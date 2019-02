Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Martinsried/Munich (pta005/11.02.2019/07:30) - Die Medigene AG (MDG1, Frankfurt, Prime Standard, SDAX), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat des Unternehmens Axel-Sven Malkomes mit Wirkung zum 1. April 2019 zum Vorstand für Finanzen und Geschäftsentwicklung (CFO/CBDO) bestellt hat. Als Vorstandsmitglied wird Herr Malkomes am Münchener Hauptsitz der Medigene AG tätig sein und die Verantwortlichkeiten für die Bereiche Finanzen, Business Development, Public & Investor Relations, Legal Affairs, IT und Commercial Operations übernehmen.



Prof. Dr. Horst Domdey, Aufsichtsratsvorsitzender von Medigene: "Axel-Sven Malkomes kombiniert in hervorragender Weise Finanzexpertise und langjährige Managementerfahrung auf Unternehmens-, Banken- und Investorenseite in den Bereichen Pharma und Biotechnologie. Wir freuen uns sehr, eine so exzellent qualifizierte Führungspersönlichkeit für die wichtigen Unternehmensbereiche Finanzen und Geschäftsentwicklung gewonnen zu haben und damit Medigenes Leitungsteam zu verstärken."



Axel-Sven Malkomes ist seit über 25 Jahren im Healthcare-Bereich tätig. Zuletzt leitete er als Managing Director Healthcare Banking den Life Sciences-Bereich der britischen Barclays Bank in Europa. Zuvor fungierte er als Global Head of Healthcare & Chemicals Investment Banking bei der französischen Geschäfts- und Investmentbank Société Générale. Auch auf Investorenseite war Herr Malkomes über mehrere Jahre aktiv, als Co-Head für European Healthcare Investments bei dem britischen Private-Equity-Unternehmen 3i. Zuvor füllte er leitende operative und Stabsfunktionen bei dem deutschen Pharmaunternehmen Merck KGaA aus, u.a. als CEO einer Tochtergesellschaft des Merck KGaA-Konzerns sowie als Leiter der Strategischen Planung und des Mergers & Acquisitions/Business Development-Bereichs, wo er maßgeblich am Aufbau und der Entwicklung des Onkologie-Geschäfts beteiligt war. Während seiner internationalen Managementkarriere erwarb der studierte Diplomkaufmann durch seine beruflichen Tätigkeiten und Weiterbildungen umfassende Kenntnisse der Pharmaindustrie und in den medizinischen Wissenschaften.



Axel-Sven Malkomes, designierter CFO/CBDO von Medigene, kommentiert: "Medigene gehört zu den spannenden und vielversprechenden Biotechnologiefirmen im Bereich der Immunonkologie. Ich bin beeindruckt von der enormen Expertise des Medigene-Teams und freue mich sehr über die Gelegenheit, zur erfolgreichen Zukunft des Unternehmens beitragen zu können. Ich möchte meine Erfahrung einbringen, um gemeinsam mit meinen Kollegen und dem gesamten Team die Entwicklung von hoch-innovativen Krebstherapien erfolgreich voranzubringen."



Prof. Dr. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende von Medigene, fügt hinzu: "Im Namen des Managementteams heiße ich Axel-Sven als neues Vorstandsmitglied herzlich willkommen. Er ergänzt durch seine breite Kenntnis und Erfahrung hervorragend unser Team und wird Medigene unterstützen, die nächsten Entwicklungsstufen zu erreichen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit."



Medigene AG (FWB: MDG1, ISIN DE000A1X3W00, Prime Standard, SDAX) ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hoch innovative Immuntherapien zur Behandlung verschiedener Formen und Stadien von Krebs. Medigene konzentriert sich auf personalisierte T-Zell-basierte Therapien mit dem Fokus auf T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zellen (TCR-Ts) und entsprechenden Projekte in der präklinischen und klinischen Entwicklung. Weitere Informationen unter www.medigene.de



