Rohstoffanleger geraten zurzeit bei Palladium ins Schwärmen. Ein vermeintlicher Verlierer aus dem Sektor könnte ein Gewinner dieses Hypes sein.

An Rohstoffinvestments, gerade an denen aus dem Edelmetallbereich, scheiden sich die Geister der Börsianer. Zinsen wirft keines der Metalle ab, aber vor allem bei Gold spielt manch einem Anleger die Glaubensfrage eine zu große Rolle: Der Nimbus der Krisenwährung ist vielen einfach ein zu schwaches Argument für eine Investition. Interessanter sind für viele Investoren diejenigen Edelmetalle, die in großem Umfang auch in der Industrie Verwendung finden, deren Kurse weniger an der mitunter schwer nachvollziehbaren Börsianerpsychologie hängen, sondern bei denen nach klassischen Marktregeln Angebot und Nachfrage aus der Produktion den Wert bestimmen.

Diesel-Gate schafft Fantasie

Silber ist sicherlich der bekannteste dieser Alleskönner. Der ungekrönte König in diesem Bereich aber ist derzeit Palladium - weil sein Stern im vergangenen Jahr an der Börse heller strahlte als der aller anderen Rohstoffe. Palladium wird vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt; rund 80 Prozent der Nachfrage stammt aus diesem Bereich. Es kommt in den Katalysatoren von Autos mit Benzinmotor zum Einsatz - und unter anderem das ist der Treiber für die starke Entwicklung an der Börse: Vor dem Hintergrund der Diskussionen um Diesel-Abgaswerte und Fahrverbote nehmen die "Benziner" ihren Konkurrenten mit Diesel-Antrieb seit Monaten Marktanteile ab.

Stark im Vergleich mit Gold

Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...