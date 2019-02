Die A1 Telekom Autstria Group hat den Umsatz im Jahr 2018 um 1,8 Prozent auf 4.466,4 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA ging um 1,3 Prozent auf 1.380,6 Mio. Euro zurück, das Betriebsergebnis um 4,6 Prozent auf 424,1 Mio. Euro. Ohne Einmal- und Währungseffekte sowie Restrukturierungsaufwendungen stieg das EBITDA im Jahresvergleich um 3,6%. Das Nettoergebnis verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 29,7% auf 242,7 Mio. Euro, was auf Markenwert-Abschreibungen (197,9 Mio. Euro in 2018; 121,8 Mio. Euro in 2017) und höhere Ertragssteuern zurückzuführen war, da das Vorjahr durch die Erfassung von latenten Steueransprüchen für steuerliche Verlustvorträge positiv beeinflusst wurde, informiert das Unternehmen. Die Dividende soll leicht angehoben werden ....

Den vollständigen Artikel lesen ...