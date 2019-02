Unsicherheiten an den Finanzmärkten haben im vergangenen Jahr auch der Rekordjagd der deutschen Fonds-Branche einen Dämpfer versetzt. Zwar steckten Anleger im Jahr 2018 rund 117 Milliarden Euro frische Gelder in offene Publikums- und Spezialfonds. Das war jedoch deutlich weniger als ein Jahr zuvor (161 Mrd. Euro) und im Rekordjahr 2015 (193 Mrd. Euro).Das verwaltete Vermögen der Branche in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...