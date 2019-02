Der amerikanische Konsumgüterkonzern Clorox Co. (ISIN: US1890541097, NYSE: CLX) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 0,96 US-Dollar ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Zuletzt hob der Konzern seine Dividende im Februar 2018 um 14 Prozent auf den aktuellen Betrag an. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet weiterhin 3,84 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 154,90 US-Dollar (Stand: 12. Februar 2019) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...