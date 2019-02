Ja, es gibt in Bezug auf die Wirecard-Aktie auch noch andere Themen als die Frage, ob die in den bekannten Medienberichten veröffentlichten Punkte stimmen oder nicht und wie Wirecard darauf reagiert. So meldete Wirecard am Dienstag, dass das Unternehmen "digitale Bezahltechnologie in neue Sony Smart Watch" integriert. Es soll da um die "neue wena-Uhrenlinie" von Sony gehen, die in Großbritannien sowie Irland auf den Markt kommen soll. Wie sich diese Smart Watch von Sony etablieren wird, bleibt ... (Peter Niedermeyer)

