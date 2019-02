Die deutsche SeniVita Social Estate AG, ein Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland, will ihre Eigenkapitalbasis stärken und strebt noch im laufenden Jahr einen Börsengang an. Interessant daran ist, dass die Gesellschaft zur Hälfte im österreichischen Besitz (im weiteren Sinn) steht. Eigentümer der SeniVita Social Estate AG sind nämlich die SeniVita Sozial gGmbH (50%), die Strabag-Tochter Ed. Züblin AG (46%) und grosso holding GmbH von Erhard Grossnigg (4%). In eigener Sache: Für das Börse Social Magazine #26 mit ET 15. März bereiten wir wieder eine virtuelle Roadshow für die grösste europäische Finanzmarktmesse, die "Invest" in Stuttgart, mit Motto "Österreich-Tour nach Stuttgart".auf. Wir ...

