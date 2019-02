Acht Anbieter, die Zeitschriften vermieten, müssen eine Millionenstrafe zahlen. Es soll bilaterale Absprachen zwischen den Firmen gegeben haben.

Acht Unternehmen, die als "Lesezirkel" Zeitschriften an Arztpraxen, Friseursalons und Gaststätten vermieten, haben vom Bundeskartellamt Geldbußen von insgesamt rund drei Millionen Euro aufgebrummt bekommen. Es seien verbotene Kundenabsprachen getroffen worden, teilten Deutschlands oberste Wettbewerbshüter am Mittwoch in Bonn mit.

"Durch die Kundenaufteilung ...

