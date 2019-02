Schinznach-Bad (ots) -



Mit der Konzeptstudie SKODA VISION iV präsentiert der tschechische

Automobilhersteller auf dem Genfer Auto-Salon den nächsten Schritt

Richtung Elektromobilität. Mit zwei Designskizzen macht SKODA Appetit

auf sein erstes Fahrzeug, das auf dem Modularen

Elektrifizierungsbaukasten (MEB) basiert. Das viertürige

Crossover-Coupé fasziniert dabei mit einer sportlichen und

emotionalen Linienführung.



Der SKODA VISION iV kombiniert eine athletisch gezeichnete

Karosserie, 22 Zoll grosse und aerodynamisch optimierte Räder sowie

kräftig ausgestellte Kotflügel mit einer betont coupé-haften,

fliessenden Dachlinie. Eine charakteristische Tornadolinie verbindet

Front und Heck und betont die klaren Flächen der ohne Griffe

gestalteten Türen. Anstelle klassischer Aussenspiegel kommen Kameras

zum Einsatz, deren Gehäuse optisch an Haifischflossen erinnern.



Die Front prägt eine Neuinterpretation des typischen, breit

abgedeckten SKODA Grills mit feinen vertikalen Rippen und

kristallinen Strukturen. Besonders auffällig sind eine horizontale

Lichtleiste im oberen Bereich des Grills sowie markante grosse

Lufteinlässe in der Frontschürze, die den sportlichen Auftritt

unterstreichen. Am kräftigen Heck finden sich aerodynamische

Abrisskanten sowie kristalline LED-Rückleuchten. Sie interpretieren

die SKODA typische C-Form neu und betonen zusammen mit einem

Leuchtstreifen über dem Heckdiffusor die Breite des Fahrzeugs. Ein

weiterer Blickfang am Heck ist der SKODA Schriftzug, dessen einzelne

Buchstaben rot beleuchtet sind.



Das Jahr 2019 markiert für SKODA den Start ins Zeitalter der

Elektromobilität. 124 Jahre nach der Gründung des Unternehmens bringt

der tschechische Automobilhersteller den SUPERB PHEV mit

Plug-In-Hybrid-Antrieb und mit dem E-CITIGO ein rein

batterieelektrisches Fahrzeug auf den Markt. 2020 folgen die ersten

Serienfahrzeuge auf MEB-Basis. In den kommenden vier Jahren

investiert SKODA rund zwei Milliarden Euro in alternative Antriebe

sowie in neue Mobilitätsdienste und präsentiert bis Ende 2022 über

zehn elektrifizierte Modelle.



