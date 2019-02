Die Drogeriekette muss zwei Millionen an Alnatura zahlen. Zwischen den Ex-Vertragspartnern gab es bereits mehrere juristische Auseinandersetzungen.

Die Drogeriekette dm hat im Streit mit dem Bio-Händler Alnatura eine juristische Niederlage erlitten. Das Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) entschied am Mittwoch, dass dm zwei Millionen Euro an Alnatura zahlen muss. In dem Berufungsverfahren ging es um die Frage, ob die Kündigung eines Kooperationsvertrags durch Alnatura rechtens war.

Die frühere Vertragspartnerin dm war schon ...

