Nachdem Tesla erst vor wenigen Monaten die Produktion um den Hoffnungsträger Model 3 einigermaßen in den Griff bekommen hatte, will man sich bereits im kommenden Jahr dem nächsten Heilsbringer annehmen. Dies teilte der E-Autopionier kürzlich in einem Schreiben an die Aktionäre mit, wie das Online-Portal "Techcrunch" berichtete.

Beim Model Y soll alles besser laufen

Demnach soll die Großserienherstellung des neuen Modells, diesmal mit dem Buchstaben Y versehen, bereits Ende 2020 anlaufen. ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...