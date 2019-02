Die Kumo ist in diesem Chart bullisch zu betrachten. Der Kurs notiert innerhalb einer Wolke in dem Wolkengebilde. Dabei steckt dieser gerade in einer Abwärtsbewegung im Abwärtstrend. Die Chikou liegt auf dem Kurs und unter den Wolken, was ein neutrales Signal mit sich bringt. Die Kijun liegt über dem Kurs. Zuletzt konnte ein Death Cross im Februar verzeichnet werden. Der aktuelle Wert eines Aktienpapieres liegt bei rund 41 US Dollar.

Der 4 Stundenchart hält eine Aufwärtsbewegung fest!

