Der Aktienkurs befindet sich hier gerade knapp unter der Zukunftswolke, er könnte mit einer Unterstützung in sie eindringen. Die Wolke selbst ist gerade in bullischer Verfassung, die beiden Linien liegen aber noch nah beieinander. Die Standard Linie ist in der Wolke zu finden, sie befindet sich daher über dem Aktienkurs. Es trat hier zuletzt ein Golden Cross auf, das könnte der Auslöser für den Aufwärtstrend gewesen sein. Die verzögerte Linie gibt momentan ein bärisches Signal von sich.

