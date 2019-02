Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FAA: Fabasoft am 13.2. -2,89%, Volumen 0% normaler Tage , FLU: Flughafen Wien am 13.2. -1,68%, Volumen 123% normaler Tage , EVN: EVN am 13.2. -1,11%, Volumen 50% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 13.2. 2,93%, Volumen 85% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 13.2. 3,57%, Volumen 194% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 13.2. 7,50%, Volumen 71% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Wiener Privatbank WPB 8.600 7.50% SW Umwelttechnik SWUT 14.500 3.57% Zumtobel ZAG 7.900 2.93% EVN ...

