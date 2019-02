Zehn Jahre nach der Finanzkrise geht bei Großinvestoren die Furcht vor fallenden Kursen um. Gesucht werden Alternativen wie Immobilien und Beteiligungskapital.

Die Aussichten für die globale Konjunktur verschlechtern sich beinahe täglich, wie gerade erst das Weltwirtschaftsklima des Münchener Ifo-Instituts wieder bewies. Der Index fiel auf den niedrigsten Stand seit über sieben Jahren. "Die Weltkonjunktur schwächt sich zunehmend ab", lautet das ernüchternde Fazit von Ifo-Präsident Clemens Fuest nach der vierteljährlichen Umfrage.

Die Zahlen sprechen für eine breite Verlangsamung des Wachstums: Privater Konsum, Investitionen und der Welthandel werden schrumpfen, so die Prognose.

Die Sorge, dass die Konjunktur kippen könnte, ist für die weltweit größten Investoren Grund genug, die Risiken in ihren Portfolios herunterzufahren und Aktien zu verkaufen. Gleichzeitig bauen die Großanleger ihr Engagement in alternativen Märkten abseits der Börsen aus. So sieht das Ergebnis der jährlichen Umfrage des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock unter 230 wichtigen Investoren aus.

"Dass der aktuelle Wirtschaftszyklus sich dem Ende zuneigt, spiegelt sich in der Entwicklung der Unternehmensgewinne wider", betont Patrick Liedtke, Managing Director bei Blackrock. Gleichzeitig habe der Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse an den Aktienmärkten bereits Ende 2018 nach unten gezogen.

Angesichts der allgemeinen Verunsicherung versuchten die Großanleger, ihre Portfolios krisenresistenter zu machen, und das bedeute weniger Aktien. Nach der Umfrage von Blackrock will ein Großteil der Investoren alternative Anlagen wie Infrastrukturinvestments und Immobilien ausbauen. "Damit können die Renditen erhöht und Risiken vermindert werden. Es gilt, die Portfolios wetterfest zu machen", so lautet Liedtkes Fazit zu den tektonischen Verschiebungen in den Portfolios der mächtigsten Kapitalmarktprofis.

Von den Befragten will im laufenden Jahr mehr als die Hälfte die Aktienpositionen herunterfahren. 2018 lag die Quote der Investoren, die weniger Dividendentitel halten wollen, erst bei 35 Prozent und 2017 bei nur 29 Prozent. Der ...

