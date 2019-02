Die Aktie der Commerzbank hat am Mittwoch einen schwächeren Start in den Tag hingelegt. Dies ist aus Sicht von Analysten nicht verwunderlich. Denn der Wert hat ohnehin in seinem Chart einen Abschlag nach unten angedeutet.

Es scheint lediglich eine Frage der Zeit, bis die Unterstützungen bei 6,10 Euro nach unten durchbrochen worden sein werden. Dort gibt es einen Doppelboden, der kürzlich erfolgreich etabliert worden ist. Wenn die Kurse darunter fallen, sollte es in raschem Tempo unter die 6-Euro-Marke ... (Frank Holbaum)

