Der Aktienkurs befindet sich hier wieder unter der Standard Linie, er fiel mit dem letzten Widerstand unter sie. Die Zukunftswolke ist gerade auch noch in einem bullischen Zustand, die beiden Linien entfernen sich auch wieder voneinander. Zuletzt trat in diesem Chartbild ein Verkaufssignal auf, da die Tenkan Linie die Standard Linie von unten nach oben kreuzte. Der verzögerte Span liegt hier noch über dem Kurs und unter der Wolke, was als neutrales Signal interpretiert werden kann.

4-Stundenchart ... (Andreas Quirin)

