Bei der Tesla-Aktie setzen sich die volatilen Bewegungen auch in diesem Jahr fort. Kam es Anfang Januar zunächst zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung, wurde diese Mitte des Monats von einer starken Korrektur abgelöst. Zum Ende des Monats meldeten sich die Bullen wieder zurück und initiierten eine weitere Aufwärtsbewegung. Am Mittwoch gaben die Kurse erneut nach. Unter dem Strich ist trotz dieser vielen Aufs und Abs recht wenig passiert, seit Jahresbeginn notiert die Aktie mit 0,54 Prozent im Plus. ... (Alexander Hirschler)

