Nordex ist in den vergangenen Tagen ohnehin sehr stark gewesen. Jetzt hat das Unternehmen eine neue wirtschaftlich brisante Nachricht an den Markt gebracht. Es kam zu einem großen Auftrag aus der Ukraine.

Dies hat am Mittwoch zu einem weiteren Kursgewinn in Höhe von 3% bzw. fast 4% geführt. Die Aktie hat in einem Zuge auch ein wichtiges Chartsignal gesetzt. Denn es gelang, die Marke von 10 Euro zu überwinden. Dies gilt bei diesem Wert als weiterer Indikator dafür, dass der Kurs sich nun im ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...