Der Aktienkurs kann hier immer weiter nach oben steigen, trotz des Verkaufssignals, was hier vor kurzem aufgetreten ist. Die Zukunftswolke liegt daher wieder unter dem Kurs, sie ist gerade wieder in einem bullischen Zustand. Der Span A der Wolke steigt momentan auch immer weiter nach oben, was einen frühen Zustandswechsel erstmal verhindert. Die Standard Linie ist auch unter dem Kurs angesiedelt, sie wird sich dort wahrscheinlich länger befinden. Der verzögerte Span gibt ein eher positives Signal ... (Andreas Quirin)

