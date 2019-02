Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CIS: Cisco am 13.2. -0,81%, Volumen 131% normaler Tage , AAPL: Apple am 13.2. -0,42%, Volumen 61% normaler Tage , DWDP: DowDuPont Inc. am 13.2. -0,41%, Volumen 77% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 13.2. 1,22%, Volumen 75% normaler Tage , MMM: 3M am 13.2. 1,52%, Volumen 123% normaler Tage , HDI: Home Depot am 13.2. 1,56%, Volumen 93% normaler Tage , Dow Jones: +0,46% Aktie Symbol SK Perf. Home Depot HDI 188.410 1.56% 3M MMM 209.720 1.52% Walgreens Boots Alliance WBA 72.430 1.22% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...