Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDI: WireCard am 13.2. -4,88%, Volumen 96% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 13.2. -4,53%, Volumen 206% normaler Tage , RWE: RWE am 13.2. -1,34%, Volumen 110% normaler Tage , HEI: HeidelbergCement am 13.2. 1,87%, Volumen 112% normaler Tage , CON: Continental am 13.2. 1,98%, Volumen 85% normaler Tage , LIN: LINDE am 13.2. 2,97%, Volumen 0% normaler Tage , DAX: +0,37% Aktie Symbol SK Perf. LINDE LIN 147.300 2.97% Continental CON 136.650 1.98% HeidelbergCement HEI 60.060 1.87% RWE ...

