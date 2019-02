ad pepper media International N.V. erzielt EBITDA in Höhe von EUR 1,4 Mio. DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis ad pepper media International N.V. erzielt EBITDA in Höhe von EUR 1,4 Mio. 14.02.2019 / 08:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ad pepper media International N.V. erzielt EBITDA in Höhe von EUR 1,4 Mio. Nürnberg, Amsterdam, 14. Februar 2019 - ad pepper media International N.V. hat nach Vorlage vorläufiger und ungeprüfter Ergebnisse das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem EBITDA in Höhe von TEUR 1.354 abgeschlossen (2017: TEUR 2.209). Es ist eines der besten Ergebnisse in der 20-jährigen Geschichte der Gesellschaft. Zur besseren Vergleichbarkeit der Segmentumsätze der Gruppe wird die Gesellschaft zukünftig für alle drei operativen Segmente zwischen den erzielten Brutto-Sales (d.h. gegenüber unseren Kunden in Rechnung gestellte Beträge) sowie dem gemäß IFRS 15 zu ermittelnden Nettoumsatz (d.h. Brutto-Sales abzüglich Mediakosten) unterscheiden. Folglich betragen die Brutto-Sales der Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt TEUR 82.653, was einem Anstieg von 9,4 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht (2017: TEUR 75.563). Es ist der höchste Wert seit Bestehen der Gesellschaft. Der Nettoumsatz rangiert ebenfalls auf einem Rekordniveau und betrug in 2018 TEUR 20.273 (2017: TEUR 18.724). Die operativen Kosten betrugen im Geschäftsjahr 2018 TEUR 18.519 (2017: TEUR 16.530), was einem Anstieg von 12,0 Prozent entspricht. Weitere Investitionen in Sales, Marketing und Technologie, sowie Einmaleffekte durch Sonderaufwendungen resultierten in höheren operativen Kosten, so dass insgesamt ein EBITDA von TEUR 1.354 erzielt wurde. Die drei operativen Segmente entwickelten sich dabei unterschiedlich: Während das Segment ad pepper media mit Brutto-Sales von TEUR 10.619 (+55,9 Prozent), einem Nettoumsatz von TEUR 5.109 (+43,8 Prozent), sowie einem EBITDA von TEUR 1.616 (2017: TEUR 973) das bisher stärkste Jahr seit Bestehen der Gesellschaft verzeichnete, blieben die Ergebnisse der Segmente ad agents und Webgains hinter denen des Vorjahres zurück: Das Segment ad agents erzielte Brutto-Sales in Höhe von TEUR 17.096 (2017: TEUR 17.354) sowie Nettoumsätze von TEUR 5.011 (2017: TEUR 5.422), woraus mit TEUR 40 ein deutlich unter dem Vorjahr liegendes EBITDA resultiert (2017: TEUR 1.258). Die Brutto-Sales von Webgains stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 6,9 Prozent auf TEUR 54.938 (2017: TEUR 51.399) bei einem Nettoumsatz in Höhe von TEUR 10.153 (2017: TEUR 9.749). Dank eines erfolgreichen vierten Quartals mit einem Wachstum von 12,1 Prozent (Brutto-Sales) und einem EBITDA von TEUR 406 konnte ein Gesamtjahres-EBITDA dieses Segments von TEUR 631 erreicht werden (2017: TEUR 1.308). Die liquiden Mittel (einschließlich Wertpapierbeständen zum beizulegenden Zeitwert) betrugen TEUR 20.507 (31. Dezember 2017: TEUR 22.642). Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht. Der Bericht für das Geschäftsjahr 2018 wird am 28. März 2019 veröffentlicht. Kennzahlen (vorläufig und ungeprüft) 2018 gegenüber 2017: 2018 2017 Abw. in % Brutto-Sales* TEUR 82.653 75.563 9,4 Nettoumsatz** TEUR 20.273 18.724 8,3 Bruttomarge TEUR 19.546 18.348 6,5 EBITDA TEUR 1.354 2.209 -38,7 EBIT TEUR 1.027 1.818 -43,5 EBT TEUR 838 1.801 -53,5 Eigenkapital TEUR 16.512 16.517 -0,0 Liquide Mittel*** TEUR 20.507 22.642 -9,4 * Brutto-Sales entsprechen den an Kunden in Rechnung gestellten Beträgen, abzüglich Rabatten und Umsatzsteuer ** Nettoumsatzdefinition gem. IFRS 15 (d.h. Brutto-Sales abzüglich Mediakosten) *** einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com www.adpeppergroup.com 14.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 775833 14.02.2019 CET/CEST ISIN NL0000238145 AXC0092 2019-02-14/08:28