Vor allem in den Regionen Americas und Asien/Pazifik, und hier insbesondere in China, konnte Air Liquide gut zulegen, wie der Linde-Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte.Die Erlöse stiegen 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent auf 21 Milliarden Euro. Der Gewinn kletterte um 4,2 Prozent auf 2,11 Milliarden Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...