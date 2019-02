Wie sieht es im Hinblick auf die im Januar ausgelieferten Fahrzeuge bei Volkswagen aus? Daimler hatte da ein Absatzminus von 6,7% gemeldet, BMW ein leichtes Plus von 0,5% - und Volkswagen? Der VW-Konzern teilte mit, dass es bei der Kernmarke Volkswagen (also ohne die anderen Marken) im Januar zu einem Rückgang der weltweiten Auslieferungen um 3,4% gekommen ist. In absoluter Höhe bedeutete dies 515.500 Auslieferungen im Januar 2019 nach 533.400 im Januar 2018. Es gab regional gesehen dabei durchaus ... (Peter Niedermeyer)

