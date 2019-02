Für BMW hat das neue Jahr in Bezug auf den Absatz offenbar gut begonnen. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, ist die Zahl der Auslieferungen im Januar 2018 um 0,5% auf 170.463 Einheiten gestiegen. Ganz anders sah es übrigens beim Konkurrenten Daimler aus: Dieser hatte für Mercedes-Benz im Januar 2019 ein Absatzminus von 6,7% auf 180.539 Fahrzeuge gemeldet. Da sah es bei BMW also besser aus. Bei der Kernmarke BMW lag das Absatzplus ... (Peter Niedermeyer)

