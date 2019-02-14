BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 93 (95) EUR - 'OUTPERFORM'CITIGROUP NIMMT ESSILORLUXOTTICA MIT 'SELL' WIEDER AUFREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 10,72 (9,39) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 94 (90) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 10,30 (10,10) EUR - 'BUY'RBC SENKT AIR FRANCE-KLM AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 10,5 EUR HSBC SENKT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 80 (75) EURHSBC SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,10 (3,80) EUR - 'HOLD'KEPLER CHEUVREUX SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 84 (100) EUR - 'BUY'LAMPE SENKT ROCKET INTERNET AUF 'HALTEN' (KAUFEN) Guten Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...