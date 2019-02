Herr Dr. Kästner, wie läuft das Automotive-Geschäft? Dr. Matthias Kästner: Automotive ist für Microchip ein wichtiges Geschäftsfeld, in dem wir sehr breit aufgestellt sind und kontinuierlich wachsen. Mit seinem signifikanten Anteil am Gesamtumsatz steht das Automobilgeschäft innerhalb Microchip an zweiter Stelle, direkt hinter dem Industriebereich. Insgesamt hat Microchip im Automotive-Bereich einen Umsatz von über einer Milliarde Dollar, womit wir zu den Top 10 der Hersteller von Automotive-Halbleitern gehören. Stabilität, Kontinuität, langfristige Kundenbeziehungen und hohe Service- und Produktqualität sind Teil der Microchip-DNA - ein guter Match mit den Erwartungen unserer Kunden, insbesondere in den Geschäftsbereichen Automotive und Industrie. Der Halbleitermarkt befindet sich derzeit in einer dynamischen Konsolidierungsphase, die auch in den nächsten Jahren anhalten wird. Microchip ...

Den vollständigen Artikel lesen ...