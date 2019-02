Die Commerzbank hat am Donnerstag neue Zahlen veröffentlicht - die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018. Das Unternehmen spricht von einer "erfolgreichen ersten Halbzeit" der selbst aufgestellten Strategie mit dem Titel "Commerzbank 4.0". Und wie sahen also die Ergebnisse dieser "ersten Halbjahr" aus, sprich die Geschäftszahlen 2018? Zunächst der Blick auf das, was unter dem Strich steht: Das Konzernergebnis 2018 lag bei beachtlichen 865 Mio. Euro (2017: 128 Mio. Euro). Hier wirkte sich das auf ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...