Gute Nachrichten für gebeutelte Commerzbank-Aktionäre: Es geht aufwärts. Jahre des Umbaus scheinen sich für das Institut auszuzahlen. Aber noch sind nicht alle Ziele erreicht.

Die Commerzbank will nach einem kräftigen Gewinnsprung ihren Konzernumbau noch einmal beschleunigen. "Unsere Strategie ist richtig und funktioniert. Wir wachsen bei Kunden, im Kreditvolumen und bei bereinigten Erträgen. Wir kommen voran und sind wieder dividendenfähig", bilanzierte Konzernchef Martin Zielke am Donnerstag in Frankfurt. Die erste Halbzeit der im Herbst 2016 ausgerufenen Ziele zeige aber auch, "dass wir angesichts des herausfordernden Umfelds noch schneller werden müssen". In der Frankfurter Zentrale sollen gemeinsame Teams von IT- und Produktexperten neue Angebote schneller an den Markt bringen.

Im vergangenen Jahr verdiente die Commerzbank nach zwei mageren Jahren wieder deutlich mehr Geld. Unter dem Strich standen 865 Millionen Euro Gewinn. Das waren fast sieben Mal so viel wie ein Jahr zuvor (128 Millionen Euro), als sich das Institut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...