Auch am Donnerstag eröffnet der Dax leicht im Plus und setzt damit eine erfolgreiche Woche fort.

Spekulationen auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen den USA und China locken weitere Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung am Donnerstag um 0,8 Prozent auf 11.260 Punkte.

Börsianer werteten als positiv, dass US-Präsident Donald Trump offenbar die geplante Verschärfung der US-Strafzölle auf chinesische Waren verschieben will, um Zeit für eine Einigung zu gewinnen. Gleichzeitig warnten sie aber vor überzogenem Optimismus, da noch nichts in trockenen Tüchern sei. Die Verhandlungen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften befinden sich in der entscheidenden Phase.

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte die Commerzbank mit einem Kursplus von 4,3 Prozent. Das Geldhaus will dank eines Gewinnsprungs erstmals seit 2015 wieder eine Dividende zahlen.

Die in Deutschland notierten Aktien von Airbus stiegen um 5,5 Prozent. Der Flugzeugbauer habe sehr starke Quartalsergebnisse vorgelegt, sagte ein Börsianer. Die Erwartungen seien aber sehr hoch gewesen, daher könne es im Tagesverlauf zu Gewinnmitnahmen kommen. Die angekündigte Einstellung des Prestige-Fliegers A380 komme nicht überraschend und habe daher keinen Einfluss auf den Aktienkurs.

Für den Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der die Stimmungsumfrage der Börse Frankfurt auswertet, sind die Signale für deutsche Dax-30-Werte positiv. Auch die Umfrage der Bank of America Merrill Lynch unter Fondsmanagern, die Aktien verkaufen wollen, wertet er positiv.

Denn die Profianleger würden nun wieder Aktien der Euro-Zone deutlich stärker gewichten. "Ein Turn-around, von dem auch deutsche Aktien profitiert haben dürften", meint Goldberg.

Sein Fazit: Aus dem Ausland melde sich wieder zunehmend Nachfrage internationaler Fondsmanager nach europäischen Aktien und der hiesige Pessimismus unter den Anlegern verspreche auch ausreichend potentielle Nachfrage für eine Erholung. "Es fehlen nur Nachrichten mit positivem Überraschungseffekt, um die Bewegung anzustoßen", meint der Stimmungsexperte.

