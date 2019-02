OMV wird mehr zur Chemie-Company >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » ATX-Trends: OMV, Telekom Austria, ... » BSN Spitouts: Osram nach mehr als einem ... OMV "OMV in 5 years is more looking like a chemical company than like an oil company, and the main product we produce… https://twitter.com/i/web/status/10959558364788531 ... >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Schulklasse zu Gast im EVN-Kraftwerk >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » RBI-HV Teil 6: Michael hätte man gerne ... » Der letzte Kaiser - Michael Häupl im ... EVN In unserem Kraftwerk Theiß hatten wir kürzlich Schüler und Lehrkräfte aus dem Gymnasium Stockerau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...